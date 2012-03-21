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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:06 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元回稳,市场仍然担忧中国经济情况

路透惠灵顿/悉尼3月21日电---澳元和新西兰元兑美元周三扳回部分跌幅,此前一度大跌,因担心中国经济硬着陆.

澳元兑美元AUD=D4报1.0497,在此前海外市场一度跌逾1%至近一周低点1.0457.澳元兑美元在1.0403附近的200日移动均线切入位面临强支撑.

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