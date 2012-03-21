叙反叛力量再弃一城 阿萨德遭俄严词指责

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月20日电---在叙利亚政府军的猛烈攻击下，反叛力量被迫撤离东部城市Deir al-Zor。俄罗斯此间对叙利亚总统阿萨德发出迄今最为严厉的指责。
从边陲沙漠之城Deir al-Zor的撤离，标志着反对派武装力量的再次受挫。反对派武装也因虐囚等行为被人权组织指责。
但是，尽管阿萨德在地面战场上取得战果，却在外交战线遭遇挫折。叙利亚的关键盟友俄罗斯在数月公开支持阿萨德政府之后，开始采取新的更为严厉的立场。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫向Kommersant-FM电台表示：“我们认为，在和平抗议运动爆发之初，叙利亚领导层做出了错误的反应……正在犯更多错误。”
“这从多方面导致冲突演变到如此严重的程度。”
拉夫罗夫还提到叙利亚的“未来过渡期”，但依然没有响应多数西方和阿拉伯国家要求阿萨德下台的呼吁，只是表示这“不现实”。
眼下尚不清楚俄罗斯言语的转变，能否理解为在叙利亚问题上分歧严重的各大国将在危机的处理方式上有切实变化。
位于英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称，叙利亚平民死亡人数正在快速增加，周二又有至少31人丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。