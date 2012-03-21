更正:〔路透调查〕英国或能实现预算目标,保住AAA债信评等

(更正:因译文有误,内文倒数第四段应改为...惠誉继穆迪之后于"上周"将英国...非"下周")

* 微弱多数受访者预计英国政府将在2016/17年平衡预算

* 预估中值显示,失去AAA评级的可能性为25%

* 100年期英国公债发行的可能性不大

路透伦敦3月20日电---周二公布的路透调查显示,未来五年内英国政府是否能够实现预算目标尚无定论,但其将削减债务负担,并保住AAA债信评等.

此次调查是在英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周三公布预算声明之前进行的.结果显示,29位受访者中有15人认为,英国政府将在2016/17财政年度实现周期性经调整预算平衡.

但是29位受访者中有23人认为,该国债务相当于国内生产总值(GDP)的比例届时将下降.

"我们认为财务大臣应可达成其中期财政目标,但是就相关的不确定性因素来看,其容许错误的空间很小."

英国联合政府先前曾表示,希望在五年内缩减基本预算赤字,并让公共债务相当于GDP比率处于下滑趋势.但经济成长乏力、甚至难件增长,已经让其更难以达成目标.

2011年第四季度英国经济下滑了0.2%,且当前季度成长料暗淡.该国有再度滑向经济衰退的风险.

英国央行已将利率下调至0.5%的纪录低位,并推出3,250亿英镑(5,165亿美元)规模的量化宽松政策以刺激成长,其操作空间所剩无多.

评级机构美国穆迪投资服务公司(Moody's)和惠誉均在近几周警告称,如果英国政府放松债务削减举措,则该国有可能在未来几年失去AAA债信评等.

惠誉继穆迪之后于上周将英国评等展望调降为负面,并警告称英国丧失顶级评级的机率高过五成.

此次调查显示,英国评级遭调降的可能性只有四分之一,低于上月调查的27.5%.

调查显示,英国政府料需要在3月结束的财政年度借贷1,210亿英镑,低于英国预算责任办公室(OBR)去年11月预估的1,270亿美元.

调查亦显示,英国政府下一财年借贷规模预计将降至1,150亿英镑,之后一年料为1,000亿英镑.

据称奥斯本非常希望发行新的100年期公债,甚至是永久债券,以此锁定接近历史低位水准的利率.不过调查的26位受访者中有17人预计,英国政府不太可能推动这个构想.(完)