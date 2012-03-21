〔中国债市动态〕信用债收益率上涨,不宜过度解读广东养老保险入市利好

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---受资金供应因素影响,中国银行间债市周三早盘信用债收益率上涨,其中短期融资券表现尤为突出.
广东千亿元养老资金入市的利好更多体现在长期预期层面,短期内投资者仍将焦点集中在资金面走向.
分析人士指出,养老保险资金入市有利于市场长期发展,但利好更多体现在预期层面,不宜过度高估其短期影响力.为控制风险,预计仍以利率债及高等级信用债为主要投资品种.
"中期看肯定是利好,需求上去了...不过像保险(公司)都有很多债不能拿,养老保险肯定比保险更严格一点,"上海一保险公司分析师称.
对于委托投资期限暂定两年,北京一保险公司交易员认为,这一规定将在一定程度上导致投资管理人将主要投资短期品种.如果未来全面推开,形成常规性投资后,有望投资中长期债券.
针对早盘市场表现,北京一券商交易员表示,受资金面的影响,短期融资券收益率出现上行,其中AA级别涨幅超5个基点(bp),AAA级别亦上涨3-5bp.
全国社会保障基金理事会周二宣布,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年.该项资金将主要投资于国债、银行存款、企业债、 金融债等有固定收益的产品[ID:nSB1445738]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]
剩余期限约0.98年的短融041256006最新成交对应收益率CN041256006=CFXS为6.6615%,上日尾盘为6.6040%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。