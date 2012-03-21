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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:29 BJT

〔中国债市动态〕信用债收益率上涨,不宜过度解读广东养老保险入市利好

路透上海3月21日电---受资金供应因素影响,中国银行间债市周三早盘信用债收益率上涨,其中短期融资券表现尤为突出.

广东千亿元养老资金入市的利好更多体现在长期预期层面,短期内投资者仍将焦点集中在资金面走向.

分析人士指出,养老保险资金入市有利于市场长期发展,但利好更多体现在预期层面,不宜过度高估其短期影响力.为控制风险,预计仍以利率债及高等级信用债为主要投资品种.

"中期看肯定是利好,需求上去了...不过像保险(公司)都有很多债不能拿,养老保险肯定比保险更严格一点,"上海一保险公司分析师称.

对于委托投资期限暂定两年,北京一保险公司交易员认为,这一规定将在一定程度上导致投资管理人将主要投资短期品种.如果未来全面推开,形成常规性投资后,有望投资中长期债券.

针对早盘市场表现,北京一券商交易员表示,受资金面的影响,短期融资券收益率出现上行,其中AA级别涨幅超5个基点(bp),AAA级别亦上涨3-5bp.

全国社会保障基金理事会周二宣布,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年.该项资金将主要投资于国债、银行存款、企业债、 金融债等有固定收益的产品[ID:nSB1445738]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[CN/CN]

剩余期限约0.98年的短融041256006最新成交对应收益率CN041256006=CFXS为6.6615%,上日尾盘为6.6040%.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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