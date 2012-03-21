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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:22 BJT

〔台湾股市〕高开,台积电带领科技股上扬

路透台北3月21日电---台湾股市周三开盘上涨0.26%,摆脱亚洲股市的颓势,得益于芯片(晶片)代工巨头台积电(2330.TW)继续带领大盘科技股上扬.

加权股价指数.TWII开盘升20.76点,至7,993.46点,前一交易日收跌0.89%.

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