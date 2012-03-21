版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:31 BJT

〔中国钢铁〕钢材需求料有所增加,但钢价大幅回升可能性较小--中钢协

路透北京3月21日电---中国钢铁工业协会称,随着天气逐渐转暖,国内市场钢材需求会有一定增加.但由于用钢行业增速放缓,供需矛盾仍较尖锐,钢材社会库存量偏高,后期市场钢材价格大幅回升的可能性较小.

刊登在中钢协网站上的新闻稿称,在需求不旺的钢材消费淡季,钢铁资源供给量继续增长,使供需矛盾更趋尖锐.

"预计后期市场随着需求恢复增长,钢材价格将呈小幅回升走势."新闻稿称.

中钢协并称,至2月末,全国26个主要钢材市场、五种钢材社会库存量升至1,894万吨,比上月末增加320万吨,升幅为20.31%.

新闻稿还指出,铁矿石价格虽在近期有所上升,但从长期的供求关系看,仍有较大的下降空间.

数据显示,今年前两个月,全国粗钢产量达1.126亿吨,平均日产粗钢187.7万吨,比上年12月日产水平高19.4万吨,增长11.5%.(完)

更多细节,请点选中钢协网站(here)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐