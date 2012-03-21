〔中国钢铁〕钢材需求料有所增加,但钢价大幅回升可能性较小--中钢协

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月21日电---中国钢铁工业协会称,随着天气逐渐转暖,国内市场钢材需求会有一定增加.但由于用钢行业增速放缓,供需矛盾仍较尖锐,钢材社会库存量偏高,后期市场钢材价格大幅回升的可能性较小.
刊登在中钢协网站上的新闻稿称,在需求不旺的钢材消费淡季,钢铁资源供给量继续增长,使供需矛盾更趋尖锐.
"预计后期市场随着需求恢复增长,钢材价格将呈小幅回升走势."新闻稿称.
中钢协并称,至2月末,全国26个主要钢材市场、五种钢材社会库存量升至1,894万吨,比上月末增加320万吨,升幅为20.31%.
新闻稿还指出,铁矿石价格虽在近期有所上升,但从长期的供求关系看,仍有较大的下降空间.
数据显示,今年前两个月,全国粗钢产量达1.126亿吨,平均日产粗钢187.7万吨,比上年12月日产水平高19.4万吨,增长11.5%.(完)
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--发稿 李文科; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。