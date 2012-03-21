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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:42 BJT

〔全球金属〕2011年全球精炼铜市场供应缺口为35.8万吨--ICSG

路透新加坡3月21日电---国际铜业研究组织(ICSG)周三称,2011年全球精炼铜市场供应缺口为35.8万吨,与2010年情况相同.

ICSG在最新月报中称,全球精炼铜消费增长3%至2,000万吨,而全球精炼铜产出亦增加3%至1,963万吨.

ICSG称,尽管中国的消费量触及纪录高位,但2011年12月精炼铜市场供应过剩4.1万吨,因年底节假日期间其他主要铜消费地区的需求疲软.(完)

--编译 吴云凌;审校 王丽鑫

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