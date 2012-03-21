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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:51 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货略微反弹,摆脱近期跌势

路透悉尼3月21日电---美国谷物期货周三温和反弹,摆脱上日跌势,当时技术信号看跌和美国天气有利农作物生长令交易商获利了结.

美国大豆期货SK2升0.17%,至每蒲式耳13.47-1/4美元,但仍比上周五触及的六周高位低0.21美元.

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