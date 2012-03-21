美国授予11国对伊制裁豁免权,中印不在此列

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月20日---美国因日本和欧盟10个国家大幅削减伊朗原油购买量，周二向这些国家授予对伊朗金融制裁豁免权，中国和印度则被排除在外。

这项决定对上述11个国家可谓取得胜利。美国针对伊朗的新制裁措施旨在迫使伊朗放弃核项目。依据美国对伊朗加大制裁的法令，与伊朗中央银行有商业往来的外国金融机构都将被禁止在美国境内运营，获赦免的上述11个国家的银行在被切断与美国金融机构业务前有六个月的暂缓期。

但在这份享有制裁豁免权的名单上，即没有中国和印度这两个伊朗原油的最大进口国，也没有美国盟友韩国和土耳其，这两个国家处于伊朗原油10大购买国之列。

日本去年下半年预计削减了15-22%的伊朗原油进口量，美国国务院国际事务特使及协调人Carlos Pascual以此作为其他国家的榜样，称日本在去年发生地震等灾难后都能这样做。

Pascual不愿透露是否为获得180天制裁豁免权设定标准，但指出按照美国法律规定，这些国家必须“大幅削减”从伊朗的原油进口，并要持之以恒才能获得未来豁免权。

美国国务院称，欧盟10个获得制裁豁免权的国家分别是比利时、英国、捷克、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、波兰和西班牙，这些国家已经决定从7月开始停止进口伊朗原油。

美国国务卿希拉里发表声明称，“这些国家采取这样的行动不容易。我们对这些国家如此行动表示赞赏，希望其他从伊朗进口石油的国家以他们为榜样。”（完）