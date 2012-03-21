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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:03 BJT

《外汇动态》美元/马币保持在200日移动均线上方,或升至3.0949

0147GMT--美元兑马币(林吉特)MYR=MY保持在200日移动均线上方,周二尾盘在企业买需和空头回补的提振下,该货币对升穿了这一均线.

美元兑马币上涨0.4%,报3.0870,高于均线现在的切入位3.0734.该货币对1月末以来一直受到该均线的压制.

美元兑马币料将升至3.0949,即去年12月至今年2月下跌行情的50%费波纳齐回档位.

美元兑马币日线图一目均衡云区的顶部在3.0970附近.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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