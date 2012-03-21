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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:05 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜受技术性买盘推动反弹,关注中国商品需求情况

路透新加坡3月21日电---伦敦期铜周三受技术性买盘推动反弹.上日跌落至逾一周低位,因投资者担忧中国的商品需求增长放缓.

0118GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.6%,报每吨8,479.75美元,扭转前一交易日的跌势.

上海期货交易所主力6月期铜合约SCFc3下跌0.3%,报每吨60,180元人民币(9,500美元).

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