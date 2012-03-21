〔香港个股〕保利协鑫料今年全球市占率30%以上,致力降低光伏发电成本

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---全球最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)预计今年公司的多晶硅和硅片的全球市占率将在去年约20%的基础上,提升至30%以上.公司高层还表示,未来将致力于推动整个光伏产业链降低发电成本.
公司周三发布其多晶硅新产品--"鑫多晶",而多晶硅是光伏电池及组件的原材料.公司副总裁王靖介绍称,该新产品将令后端光伏产品的光电转换效率提高,可使发电成本较目前下降约2%.
"市场对产品的要求是低成本,高效能的产品,"王靖指出,保利协鑫计划未来两年内进一步提高"鑫多晶"的效率,每六个月将提升转换效率0.35个百分点,对应发电成本下降1.4%,两年内共可降低发电成本约6%.
全球光伏电池产业链近年来一直致力于降低成本,以使光伏发电成本持平与传统能源电价,提升途径包括降低产业链各环节的生产成本和提高转换效率等.
今年保利协鑫全球市占率的提高,取决于公司产能的扩张.据公司年报,去年底,保利协鑫多晶硅产能达到6.5万吨/年,而硅片年产能亦提升至8GW,今年将满产运转.2011年多晶硅的实际产量为2.94万吨,硅片为4.5GW.
保利协鑫在年报中预期今年全球光伏装机量会在25-30吉瓦(GW)之间,与去年相比小幅增长;全年硅料按折算后需求在30-35GW左右,而大规模硅料业者普遍具有成本及质量优势,高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重.
保利协鑫的客户包括晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合(TSL.N)、阿特斯(CSIQ.O)、中电光伏CSUN.O等国内光伏电池大厂.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。