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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:09 BJT

〔香港个股〕保利协鑫料今年全球市占率30%以上,致力降低光伏发电成本

路透上海3月21日电---全球最大的多晶硅生产商--保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)预计今年公司的多晶硅和硅片的全球市占率将在去年约20%的基础上,提升至30%以上.公司高层还表示,未来将致力于推动整个光伏产业链降低发电成本.

公司周三发布其多晶硅新产品--"鑫多晶",而多晶硅是光伏电池及组件的原材料.公司副总裁王靖介绍称,该新产品将令后端光伏产品的光电转换效率提高,可使发电成本较目前下降约2%.

"市场对产品的要求是低成本,高效能的产品,"王靖指出,保利协鑫计划未来两年内进一步提高"鑫多晶"的效率,每六个月将提升转换效率0.35个百分点,对应发电成本下降1.4%,两年内共可降低发电成本约6%.

全球光伏电池产业链近年来一直致力于降低成本,以使光伏发电成本持平与传统能源电价,提升途径包括降低产业链各环节的生产成本和提高转换效率等.

今年保利协鑫全球市占率的提高,取决于公司产能的扩张.据公司年报,去年底,保利协鑫多晶硅产能达到6.5万吨/年,而硅片年产能亦提升至8GW,今年将满产运转.2011年多晶硅的实际产量为2.94万吨,硅片为4.5GW.

保利协鑫在年报中预期今年全球光伏装机量会在25-30吉瓦(GW)之间,与去年相比小幅增长;全年硅料按折算后需求在30-35GW左右,而大规模硅料业者普遍具有成本及质量优势,高质量、低成本硅料供过于求的情况并不严重.

保利协鑫的客户包括晶澳太阳能(JASO.O)、常州天合(TSL.N)、阿特斯(CSIQ.O)、中电光伏CSUN.O等国内光伏电池大厂.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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