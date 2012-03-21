版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:25 BJT

〔中国新债〕江苏熔盛重工下周三将发行20亿元中期票据,期限三年

路透上海3月21日电---中国江苏熔盛重工有限公司周三公告称,将于下周三(28日)在银行间市场
簿记建档发行20亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  江苏熔盛重工   36        20      3   3/28簿记建档   民生银行     AA        3/29       3/30
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐