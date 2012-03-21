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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:24 BJT

〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多200亿元固息债,期限一年

路透上海3月21日电---中国农业发展银行周三公告称,将于下周一(26日)在银行间债市招标发行不超过200亿元人民币固息金融债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行2012年第五期金融债,到期一次还本付息.将采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债首场投标时间为2012年3月26日上午10:00-11:00,缴款日和起息日为4月6日,3月27日至4月6日,4月10日上市.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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