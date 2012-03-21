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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:31 BJT

〔中国新债〕中信集团下周三将发行90亿元中期票据,含七年及10年

路透上海3月21日电---中国中信集团公司周三公告称,将于下周三(28日)簿记建档发行90亿元
人民币中期票据,其中七年期品种初始发行规模30亿元,10年期为60亿元.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 中信集团       200      30       7   3/28簿记建档   中信证券    AAA       3/29       3/30                                          
                         60      10                  建设银行
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  公告并表示,发行人与主承销商及联席主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品
种最终发行规模进行回拨调整,回拨比例不受限制,但两个品种的最终发行规模合计不超过90亿元.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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