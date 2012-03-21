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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:44 BJT

〔中国新债〕河北国资控股公司下周一将发5亿元中期票据,期限五年

路透上海3月21日电---中国河北省国有资产控股运营有限公司周三公告称,将于下周一(26日)
在银行间市场发行5亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 河北国资      10         5       5  3/26簿记建档    民生银行     AA        3/27       3/28
 控股公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 黄凯

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