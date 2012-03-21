林书豪代言沃尔沃汽车,以期提振中美市场销量

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律3月20日电---瑞典汽车品牌沃尔沃(VOLVb.ST)签下NBA纽约尼克斯当红球星林书豪代言，推动沃尔沃在中国、美国市场的销售。
双方签约两年，林书豪将代言沃尔沃广告、担任品牌宣传大使。沃尔沃为中国吉利汽车(0175.HK)的子公司。
沃尔沃表示，该项代言协议是“沃尔沃走向复兴的又一里程碑。”沃尔沃拟未来三年实现在中国销售翻两番以上。
沃尔沃中国区董事长沈晖（Freeman Shen）周一声明：“林书豪是全球华人的骄傲。”
2011年中国是沃尔沃第三大市场，仅次于美国与瑞典。公司望2015年在中国销售汽车20万辆，去年的销量为4.714万辆。沃尔沃2020年在中国的销售目标为80万辆。
今年2月初由于尼克斯两名关键球员缺阵，23岁林书豪带领尼克斯接连取胜，赛场内外迅速蹿红，催生“林来疯”、“林超人”、“林无敌”等诸多热词。
林书豪发表声明称：“也许你没有注意到我与沃尔沃的联系，但我们都力争上游，求尽善尽美，不走寻常路。”
双方合约细节未对外公布。（完）
--编译：张敏;发稿：王燕焜
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。