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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:33 BJT

林书豪代言沃尔沃汽车,以期提振中美市场销量

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律3月20日电---瑞典汽车品牌沃尔沃(VOLVb.ST)签下NBA纽约尼克斯当红球星林书豪代言，推动沃尔沃在中国、美国市场的销售。

双方签约两年，林书豪将代言沃尔沃广告、担任品牌宣传大使。沃尔沃为中国吉利汽车(0175.HK)的子公司。

沃尔沃表示，该项代言协议是“沃尔沃走向复兴的又一里程碑。”沃尔沃拟未来三年实现在中国销售翻两番以上。

沃尔沃中国区董事长沈晖（Freeman Shen）周一声明：“林书豪是全球华人的骄傲。”

2011年中国是沃尔沃第三大市场，仅次于美国与瑞典。公司望2015年在中国销售汽车20万辆，去年的销量为4.714万辆。沃尔沃2020年在中国的销售目标为80万辆。

今年2月初由于尼克斯两名关键球员缺阵，23岁林书豪带领尼克斯接连取胜，赛场内外迅速蹿红，催生“林来疯”、“林超人”、“林无敌”等诸多热词。

林书豪发表声明称：“也许你没有注意到我与沃尔沃的联系，但我们都力争上游，求尽善尽美，不走寻常路。”

双方合约细节未对外公布。（完）

--编译：张敏;发稿：王燕焜

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