更正:《阳歌专栏》阿里巴巴股份回购“马拉松”再现曙光

（更正：因原文有误，第一段“据传其首席财务官（CFO）蔡崇信已飞赴美国，与雅虎首席财务官进行谈判”，更正为“据传其首席财务官（CFO）蔡崇信已飞赴美国，与雅虎首席执行官进行谈判”。）

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴股份回购“马拉松”再现曙光**

似乎很久没听到阿里巴巴回购雅虎(YHOO.O)所持40%股权的最新进展了。我们现在终于知道原因了，显然是一个月前，双方谈判出于各种问题的缘故破裂。但阿里巴巴决心“一劳永逸”，据传其首席财务官（CFO）蔡崇信已飞赴美国，与雅虎首席执行官进行谈判，看看是否仍有望达成回购协议。

阿里巴巴最近两三年一直公开表示，希望回购雅虎所持的该集团股份，尤其是雅虎前CEO巴茨（Carol Bartz）任期内。巴茨与马云关系紧张，去年巴茨因其他原因“下课”。

雅虎此前也暗示，有意出售阿里巴巴股权，因为雅虎聘用新CEO，希望回归公司核心搜索业务。所以媒体一直进行追踪报导，直到约一个月前不再谈及此事。

我认为，这是因为媒体对这话题已感觉厌倦。我曾猜测，雅虎和阿里巴巴即将宣布一项协议，无论双方何时能最终敲定内容。但目前看似双方在诸多问题上未能达成一致，包括“分手费”和回购价。

据悉另一件麻烦事是，雅虎坚持认为，协议应能让其获得出售阿里巴巴股权巨额获利的同时又能避税。2005年，雅虎以10亿美元购买了阿里巴巴40%股权，但该股权目前市值或已升至当时价格的10倍以上。

鉴于棘手问题颇多，我不太认为，新一轮谈判能带来任何实质性结果，除非双方均做出重大妥协。双方再次谈判的事实表明，或许我们能见到这种妥协，鉴于双方都渴望了结此事。

从雅虎方面来说，新任CEO汤普森（Scott Thompson）希望重点修补核心搜索和网站门户业务，而阿里巴巴股权仍将是分心的事情。对阿里巴巴而言，公司希望找到看好其股票的投资者，并对集团或未来两三年整体上市提供支持。

总而言之，雅虎和阿里巴巴都希望彻底解决此事，这样两者都可以继续关注更重要的事情。也就是说，双方将在未来几周做出重大妥协，在今年中期结束这场“马拉松”的可能性为50%。

一句话：阿里巴巴和雅虎重启谈判表明，双方拟将做出重大妥协，以最终结束股权关系。

**QVC与中央人民广播电台合作运营电视购物频道**

中国消费请注意，美国大型购物公司QVC就要来了！这家公司的名称本身就是电视及在线购物的意思。细看此事引人关注，这家美国购物巨头选择的中国合作伙伴既不是电视运营商，也是电子商务领域的专家，而是电台运营商--中央人民广播电台。

中国传媒市场近期出现了一连串中外企业结盟交易，这是其中最新一宗。这似乎意味着中国政府终于向外商开放这一市场。这项交易还会给电视和在线购物领域现有企业带来一些饶有兴趣的竞争，其中包括上海文广新闻传媒集团（SMG）等旗下的购物频道，以及阿里巴巴旗下的在线购物网站天猫，也就是此前的淘宝商城。

让我们先粗略看看这宗交易。QVC将与中央人民广播电台成立一家名为CNR家庭购物(CNR Home Shopping Company)的合资公司，联手经营其电视购物频道CNR Mall TV，此举可让QVC跻身中国市场。我要承认的是，我从未听说过中央人民广播电台有购物频道，想必也是电视和在线购物市场的无名小卒。

中央人民广播电台与QVC这样有名的公司合作，意味着这样的局面会很快得到改变，因为后者在美国广受欢迎，是倡导家庭购物理念的先锋，并已将这样的理念带到了英国、德国和日本等国家。然而，一个强大的外国合作伙伴远非成功的保证，这从ViacomVIAb.N等大型传媒公司与中国同业合作失败的前例中便可见一斑，这些合作交易失败大多归因于缺乏政府支持。

眼下最大的不同是，中国近期已显示出有意最终向外商投资开放传媒领域，因而类似合作交易不太可能会像之前那样，受到重重监管和其他监管障碍的影响。中国向外商开放传媒市场，几个月前就已见端倪。今年2月，美国梦工厂动画公司DWA.O宣布将在上海建合资动画制片厂，《纽约时报》同时也在2月份推出了一本基于中国市场的科学杂志。与此同时，越来越多的中国媒体企业也正致力于或宣布进行首次公开募股(IPO)，这也再次说明中国政府希望这些企业变得更加商业化和具有竞争力。随着这些协议的达成，我预计媒体领域今年会有更多的中外合作项目，其中可能包括那些正重新打量中国市场的全球知名企业。

一句话：QVC在中国新成立的合资公司，标志着外国主要企业近期进入中国传媒市场。随着中国政府对该领域的开放，今年可能会出现更多类似合作项目。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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