〔中国新债〕江苏农垦集团下周一将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月21日电---中国江苏省农垦集团有限公司周三公告称,将于下周一(26日)簿记建档发行5亿元 人民币短期融资券,期限为一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 江苏农垦集团 -- 5 12 3/26簿记建档 南京银行 AA 3/27 3/28 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进