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债券 | 2012年 3月 21日 星期三 10:51 BJT

〔中国新债〕江苏农垦集团下周一将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月21日电---中国江苏省农垦集团有限公司周三公告称,将于下周一(26日)簿记建档发行5亿元
人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 江苏农垦集团   --       5       12   3/26簿记建档  南京银行      AA       3/27        3/28  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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