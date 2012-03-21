奥巴马将参观韩朝非军事区

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月20日电---美国总统奥巴马将于本周日参观韩国与朝鲜(北韩)交界的非军事区，随后将赴首尔参加国际核安全峰会。
白宫称，奥巴马前往此地参观，将明确展示美国对韩国的支持，并向朝鲜传递信息，美国在通过国际行动努力使朝鲜重回核裁军谈判。
奥巴马在首尔参加峰会时，还将与中国国家主席胡锦涛会晤。朝鲜将不参加此次峰会。
白宫亚洲事务安全顾问罗素（Daniel Russel）称：“我们很希望也建议中国动用各种能力，去影响朝鲜的决策。”
朝鲜曾进行两次核试验，美国指出，该国的远程弹道导弹项目正在快速推进。
奥巴马在参加峰会的间隙还将与俄罗斯总统梅德韦杰夫和韩国总统李明博会晤，商讨如何使朝鲜放弃计划于下月进行的导弹发射及其核项目。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。