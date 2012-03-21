版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 10:56 BJT

〔标题新闻〕韩国现代汽车<005380.KS>拟2014年推出新款Sonata轿车--执行长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8EKB4L]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐