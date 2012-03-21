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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:17 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月21日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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无 
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*安徽盐业总公司 --       2.7      12    3/28簿记建档   兴业银行      AA-      3/29    3/30   
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*江苏农垦集团   --        5       12    3/26簿记建档   南京银行      AA       3/27    3/28   
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华能集团        70       30       12    3/22簿记建档   中国银行     AAA       3/23    3/26    
                                                       建设银行 
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奥克斯集团       8        8       12    3/22簿记建档   农业银行      AA-      3/26    3/27    
============================================================================================= 
惠天热电        --        2       12    3/22簿记建档   兴业银行      AA-      3/23    3/26                                        
 (000692.SZ)                                                    
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新疆艾比湖       4        4       12    3/23簿记建档   招商银行      AA       3/26    3/27  
农工商联合企业 
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中铁二十二局     5        5       12    3/23簿记建档   交通银行      AA       3/26    3/27  
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中国水电        32       12       12    3/23簿记建档   中国银行      AAA      3/26    3/27  
 (601669.SS)    
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精工控股集团   2.5      1.25      12    3/26簿记建档   浦发银行      AA-      3/28    3/29    
============================================================================================= 
华天实业         3        3       12    3/27簿记建档   兴业银行      AA-      3/28    3/29    
控股集团 
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瑞泰科技         3       1.5      12    3/27簿记建档   北京银行      A+       3/28    3/29    
============================================================================================= 
天辰化工         6        3       12    3/27簿记建档   招商银行      AA-      3/29    3/30    
============================================================================================= 
中铁物资集团    3.8      3.8      12    3/27簿记建档   中信银行      AA       3/29    3/30    
============================================================================================= 
 
3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*河北国资      10        5        5     3/26簿记建档   民生银行     AA        3/27      3/28 
 控股公司 
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*中信集团      200      30        7     3/28簿记建档   中信证券     AAA       3/29      3/30                                           
                        60       10                    建设银行 
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*江苏熔盛重工  36       20        3     3/28薄记建档   民生银行     AA        3/29      3/30
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宏图高科         7        4        3    3/22簿记建档   中信银行     AA-       3/26      3/27                               
(600122.SS)                                            兴业银行  
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申通地铁         3        3        3    3/22簿记建档   深发展       AA        3/23      3/26  
资产管理公司                                           交通银行  
============================================================================================= 
国开投公司      75       30        7    3/22簿记建档   建设银行     AAA       3/23      3/26  
                                                       中国银行  
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深圳地铁集团   100       30        5    3/22簿记建档   华夏银行     AAA       3/26      3/27 
                                                       工商银行 
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云南工业        19        7        5    3/22簿记建档   中信银行     AA+       3/26      3/27     
投资集团                                               民生银行 
============================================================================================= 
中电熊猫集团    --       19        5    3/22簿记建档   建设银行     AA+       3/23      3/26                                             
============================================================================================= 
南京化学工业园  10        5        3    3/23簿记建档   浦发银行     AA-       3/27      3/28  
                                                       国开行  
============================================================================================= 
中国海运集团    60       40        3    3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26      3/27                                        
============================================================================================= 
中国水电         9        9        5    3/23簿记建档   工商银行     AAA       3/26      3/27  
(601669.SS)    
=============================================================================================  
中国海运集团    60       20        7    3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26      3/27                                     
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顺德供水        --        3        5    3/27簿记建档   兴业银行     AA-       3/28      3/29     
公司                                                   光大银行 
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中国有色矿业   --       20        5     3/27簿记建档   光大银行     AAA       3/28      3/29  
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