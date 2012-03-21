《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *安徽盐业总公司 -- 2.7 12 3/28簿记建档 兴业银行 AA- 3/29 3/30 ============================================================================================= *江苏农垦集团 -- 5 12 3/26簿记建档 南京银行 AA 3/27 3/28 ============================================================================================= 华能集团 70 30 12 3/22簿记建档 中国银行 AAA 3/23 3/26 建设银行 ============================================================================================= 奥克斯集团 8 8 12 3/22簿记建档 农业银行 AA- 3/26 3/27 ============================================================================================= 惠天热电 -- 2 12 3/22簿记建档 兴业银行 AA- 3/23 3/26 (000692.SZ) ============================================================================================= 新疆艾比湖 4 4 12 3/23簿记建档 招商银行 AA 3/26 3/27 农工商联合企业 ============================================================================================= 中铁二十二局 5 5 12 3/23簿记建档 交通银行 AA 3/26 3/27 ============================================================================================= 中国水电 32 12 12 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27 (601669.SS) ============================================================================================= 精工控股集团 2.5 1.25 12 3/26簿记建档 浦发银行 AA- 3/28 3/29 ============================================================================================= 华天实业 3 3 12 3/27簿记建档 兴业银行 AA- 3/28 3/29 控股集团 ============================================================================================= 瑞泰科技 3 1.5 12 3/27簿记建档 北京银行 A+ 3/28 3/29 ============================================================================================= 天辰化工 6 3 12 3/27簿记建档 招商银行 AA- 3/29 3/30 ============================================================================================= 中铁物资集团 3.8 3.8 12 3/27簿记建档 中信银行 AA 3/29 3/30 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *河北国资 10 5 5 3/26簿记建档 民生银行 AA 3/27 3/28 控股公司 ============================================================================================= *中信集团 200 30 7 3/28簿记建档 中信证券 AAA 3/29 3/30 60 10 建设银行 ============================================================================================= *江苏熔盛重工 36 20 3 3/28薄记建档 民生银行 AA 3/29 3/30 ============================================================================================= 宏图高科 7 4 3 3/22簿记建档 中信银行 AA- 3/26 3/27 (600122.SS) 兴业银行 ============================================================================================= 申通地铁 3 3 3 3/22簿记建档 深发展 AA 3/23 3/26 资产管理公司 交通银行 ============================================================================================= 国开投公司 75 30 7 3/22簿记建档 建设银行 AAA 3/23 3/26 中国银行 ============================================================================================= 深圳地铁集团 100 30 5 3/22簿记建档 华夏银行 AAA 3/26 3/27 工商银行 ============================================================================================= 云南工业 19 7 5 3/22簿记建档 中信银行 AA+ 3/26 3/27 投资集团 民生银行 ============================================================================================= 中电熊猫集团 -- 19 5 3/22簿记建档 建设银行 AA+ 3/23 3/26 ============================================================================================= 南京化学工业园 10 5 3 3/23簿记建档 浦发银行 AA- 3/27 3/28 国开行 ============================================================================================= 中国海运集团 60 40 3 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27 ============================================================================================= 中国水电 9 9 5 3/23簿记建档 工商银行 AAA 3/26 3/27 (601669.SS) ============================================================================================= 中国海运集团 60 20 7 3/23簿记建档 中国银行 AAA 3/26 3/27 ============================================================================================= 顺德供水 -- 3 5 3/27簿记建档 兴业银行 AA- 3/28 3/29 公司 光大银行 ============================================================================================= 中国有色矿业 -- 20 5 3/27簿记建档 光大银行 AAA 3/28 3/29 集团
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。