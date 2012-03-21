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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:02 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,超长期债券表现逊色令收益率曲线趋陡

路透东京3月21日电---日本政府公债价格周三下跌,受期货的卖期保值拖累,同时收益率(殖利率)曲线趋陡,因超长期债券表现逊色. 市场人士称,日本市场周二逢假期休市,因此周三的部分走势是对周一涨势的获利了结.

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