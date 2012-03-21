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债券 | 2012年 3月 21日 星期三 11:01 BJT

〔中国新债〕安徽盐业总公司下周三将发行2.7亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月21日电---中国安徽省盐业总公司周三公告称,将于下周三(28日)簿记建档发行
2.7亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 安徽盐业总公司 --       2.7     12   3/28簿记建档 兴业银行      AA-       3/29        3/30  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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