〔中国新债〕安徽盐业总公司下周三将发行2.7亿元短期融资券,期限一年

标题新闻：惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”
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路透上海3月21日电---中国安徽省盐业总公司周三公告称,将于下周三(28日)簿记建档发行 2.7亿元人民币短期融资券,期限为一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 安徽盐业总公司 -- 2.7 12 3/28簿记建档 兴业银行 AA- 3/29 3/30 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
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