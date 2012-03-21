〔中国货币市场〕回购利率微升,但料月底前流动性整体不会很紧

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.
"(资金)比昨天稍微紧张了一点,一般到了月末,回购利率都会习惯性地上行."西南地区一银行交易员说.
但他同时表示,虽然月末的利率基准会较此前有所抬高,但幅度预计不大.从历史经验来看,3月末一般都不会太紧,而是比较宽松的.
中国财政部将于本周四进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.
另据上海证券报周三报导,中国万亿券商保证金现金管理试点扩大在即.包括中金公司在内的十余家券商已获上海证券交易所出具的无异议函,并向证监会报批.整个流程如果顺利,具体业务预计可以在一个月内推出.[ID:nSB1445368]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5543 2.5046 +4.97 2,471.06
七天CN7DRP=CFXS 3.0799 3.0122 +6.77 459.75
14天CN14DRP=CFXS 3.7724 3.7125 +5.99 111.62
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5472 2.5083 +3.89 655.65
七天CHICNY7D=CFXS 3.0936 3.0541 +3.95 32.60
==============================================================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。