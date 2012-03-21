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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:17 BJT

《外汇动态》美元指数测试关键支撑位,欧元因希腊成功偿债而反弹

0300GMT--美元指数.DXY=USD下跌0.2%至79.40,短暂跌破关键支撑位79.41,后者为上月末迄今升势的50%回档位,但此走势不太可能延续.

美元指数也曾在周一短暂跌破该支撑位,但随后即反弹,并一直保持在该水平上方.

尽管美国经济前景好转支撑美元,欧元/美元EUR=在亚洲盘仍上涨0.3%,报1.3268美元,之前希腊在3月20日成功偿还债务.

欧元/日圆EURJPY=R触及五个月新高111.10日圆.(完)

--编译 洪曦; 审校 白云

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