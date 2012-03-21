〔中国基金〕社保基金理事会称不要把委托投资运营养老资金误读为"入股市"(更新版)

(新增更多市场表现及背景)

路透北京3月21日电---中国全国社会保障基金理事会周三称,受托投资运营广东省部分养老保险资金应正确解读,不要把"委托投资运营"误读为"委托入市",或是"入股市".

全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.[ID:nSB1445210]

受此消息影响,沪指.SSEC早盘一度高开震荡冲高,但在社保基金理事会做出解读后,股指逐步回落转跌,北京时间11:15报2,373.02点,下跌0.16%.

新华社报导并援引社保基金理事会表示,全国社保基金理事会受托投资运营广东省部分养老资金,将采取更为审慎的投资方针.

该项资金将主要投资于国债、银行存款、企业债、 金融债等有固定收益的产品,委托人可获得不低于同期银行定期存款利息的收益.

社保基金会日前披露的2011年业绩显示,2001-2011年共实现投资收益2,847亿元,年均收益率为8.41%,比同期通胀率高出6个百分点.

截至2011年年底,国内五项社会保险基金累计结余总额2.87万亿元.其中,养老保险累计结余1.92万亿元.截至2010年年底,广东社保基金结余总量居全国首位,养老金结余2,276亿元.

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前在两会(人大和政协会议)期间称,目前养老金入市方向明确,具体投资运营办法还在论证,将广泛地听取意见,适时提出建议方案.(完)