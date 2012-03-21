《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日(II)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
**证券时报**
--据了解,目前中国深圳市各银行首套房贷款利率已经全线下调,普遍由年初的基准利率下调至95折左右.资质较好的客户或者购买优质楼盘的客户还可享受9折优惠,更有少数银行给优质客户开出85折优惠.
--农业部市场与经济信息司月报显示,1月份小麦进口保持较高水平,进口小麦产品21.4万吨,环比降2%,同比增2.6倍;同期出口1.18万吨,环比降63.2%,同比降26.4%.
**经济参考报**
--一位多次参与财税、环保部门座谈会的研究人员透露,上述部门正就进一步深化环境保护税改革进行研究,主导方向是对二氧化硫等主要污染物进行"费改税".专家称,环境税宜择机尽快在全国"一步到位"地开征,税率水平应高于现行排污费.
**国际商报**
--中储棉花信息中心主任龚文龙近日称,本月底国内棉花收储总量有望超过300万吨.截至3月19日,2011年度棉花临时收储累计成交293.86万吨.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 乔艳红
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。