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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月21日(II)

**证券时报**

--据了解,目前中国深圳市各银行首套房贷款利率已经全线下调,普遍由年初的基准利率下调至95折左右.资质较好的客户或者购买优质楼盘的客户还可享受9折优惠,更有少数银行给优质客户开出85折优惠.

--农业部市场与经济信息司月报显示,1月份小麦进口保持较高水平,进口小麦产品21.4万吨,环比降2%,同比增2.6倍;同期出口1.18万吨,环比降63.2%,同比降26.4%.

**经济参考报**

--一位多次参与财税、环保部门座谈会的研究人员透露,上述部门正就进一步深化环境保护税改革进行研究,主导方向是对二氧化硫等主要污染物进行"费改税".专家称,环境税宜择机尽快在全国"一步到位"地开征,税率水平应高于现行排污费.

**国际商报**

--中储棉花信息中心主任龚文龙近日称,本月底国内棉花收储总量有望超过300万吨.截至3月19日,2011年度棉花临时收储累计成交293.86万吨.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 乔艳红

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