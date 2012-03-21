〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,政策无新指向暂随海外市场盘整

* 人民币兑美元中间价略跌,但仍维持在6.30元附近

* 中间价仅盘整指示不明,继续观望政策走向

* 汇价短期有望继续追随海外市场展开波动

路透上海3月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘小幅下行,并且在购汇需求支撑下,主要交投区间依旧低于中间价水平.

交易员称,今日人民币兑美元中间价随美元指数.DXY有所下调,但未有明显突破,市场无法从中寻找方向,因此仍继续观望监管层是否会宣布扩大人民币弹性等政策.在此期间,预计汇价将以随海外市场展开盘整为主.

上海一银行交易员称,如果监管层没有新的关于人民币汇率的政策或指示,汇价"预计跟随美元指数波动为主,现在(和海外市场变化)相关性比较强."

他并表示,近期中间价波动较大,亦给一些自营盘提供了获取价差空间.一般来说,如果人民币中间价定位相对较高,上述机构倾向于买入美元,反之则卖出.就当前情况而言,也一定程度上增加了美元买盘,助推了成交区间与中间价的偏离.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3092元,较上日的6.3029元下跌逾60点,并结束此前三日涨势;北京时间12:07,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3269元,上日收盘价为6.3241元.

另外有交易员认为,今日中间价随美元指数有所下行,但仍未突破6.30元这个心理整数关口,加之目前消息面淡静,市场方向性不强,也助长了"随波逐流"的交易心态.

受中国官方频繁言论指引,结合波动加剧的中间价走势,近期市场对可能扩大人民币波幅的预期渐强.

离岸市场方面,北京时间12:06,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3255/85元,上日尾盘报6.3250元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3335/35,上日尾盘为6.3340元.

东京汇市美元周三在亚洲市场早盘持坚,因中国经济成长的忧虑重燃,令投资者出脱澳元等商品货币.[FRX/CN]

此前路透调查显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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