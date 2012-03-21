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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 11:24 BJT

《外汇动态》美元/坡元下跌,受对冲基金和银行间投机客卖盘打压

0307GMT---美元/新加坡元SGD=D3下跌,交易员称因对冲基金和银行间投机客卖出. 部分交易商预计,坡元/马币(林吉特)SGDMYR=R买需给美元/坡元带来压力.美元/坡元下跌0.3%,至1.2609. 坡元/马币小幅上涨至2.4364,此前曾涨至2.4450,为1月25日以来最高.交易员称,投资者对此交叉盘进行获利了结,因2.4500附近存在阻力.(完) --编译 许娜;审校 隋芬

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