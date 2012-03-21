〔新债招标〕中国10年续发国债收益率略低于预期,配置需求较好(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 10年续发国债中标收益率略低于预测均值

* 投标倍数1.91倍

* 资金面稳定,机构配置需求较好

* 社保基金介入债市,短期新债将受益

路透上海3月21日电---中国财政部周三招标的10年期续发国债中标收益率略低于预测均值,投标倍数接近两倍,暗示配置需求好于此前预估,中标结果因此被推低.

业内人士稍早透露,财政部上午招标的280亿元人民币10年期续发国债加权中标收益率为3.5337%,略低于此前3.55%的预测均值.本次边际(最优)中标收益率为3.5663%,投标倍数1.91倍.此前市场预测区间为3.50%-3.59%.

交易员指出,相比其他券种,10年期国债更加稳定且税收优惠,因此是配置盘喜好品种.恰逢年初,整体资金面稳定,机构配置需求也相对活跃.

"国债比金(融)债(收益率)还是上的慢,又是免税的,配置户还是愿意拿,但是要是在二级市场上交易个10亿,20亿元,收益率马上就被打到(3.)53%以下了,在一级主要是能拿量."北京一银行交易员称.

针对广东省部分养老保险资金将投资债市,华南一券商分析师指出,此举将刺激机构对于新债的需求,但鉴于社保资金保持高流动性的特点,因此短期新债发行将受益.

全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.[ID:nSB1445738]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.[ID:nSB1445760]

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.5601%.二级市场上,剩余期限约9.688年的固息国债110019券目前最新成交tCN110019=CFXS在3.55%

该期债为2012年第四期国债续发债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格,全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.3月22日开始续发行,3月26日续发行结束,续发行部分从3月28日起与原发行部分合并上市交易.

财政部今年第四期10年国债CN120004=CFXS发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.(完)