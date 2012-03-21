〔中国公开市场〕一级交易商只获准申报周四91天正回购需求--业内人士

路透上海3月21日电---中国央行公开市场三个月期央行票据周四或仍难重启发行.业内人士周三透露,公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央票需求,但可以申报91天正回购需求.

本周一据业内人士透露,当天可申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求.[ID:nSB1439756]

"三个月央票可能确实要的人比三个月(91天期正)回购少,(因为)会拉低整个债券组合收益率,"上海一银行交易员称.

业内人士指出,上周四91天期正回购利率小幅下行后,市场预计三个月期央票发行收益率也可能相应调整,这进一步降低了该品种央票的吸引力,机构投标意愿低下,导致其屡次询价却迟迟未能现身发行.

央行公开市场上周四进行的91天期正回购利率意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.[ID:nSB1434640]

央行一般于周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

自去年底以来,公开市场一直未再有央票发行.最近一次一年期央票发行是在2011年12月27日.三个月央票最近一次发行为2011年12月22日,发行量10亿元,发行收益率3.1618%.银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率报在3.2480%.

公开市场周二进行的500亿元人民币28天期正回购操作量维持高位,中标利率持平于2.80%,本周料继续净回笼资金.业内人士指出,资金面宽松且央票一直缺位,无论是出于银行调节短期头寸,还是央行管理市场流动性的需要,都使得正回购操作量难下高位.[ID:nSB1442730]

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,而91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)