《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:较开盘水准小幅下滑

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
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IFR悉尼3月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币周三由开盘水准温和走软,因市场气氛相对平静,上日有关中国的两个题材曾引发一波动荡行情.
这两个题材分别是,必和必拓认为中国今年铁矿石需求增长将趋平[ID:nSB1442578],以及中国在不到两个月内第二次调高国内能源零售价令对该国经济成长的忧虑重燃.
美元兑坡元和美元兑韩元分别跌向1.26和1,125.
美元兑马币(林吉特)仍为焦点,上日因传出马来西亚员工养老基金将买入美元,来为海外投资提供资金支持,美元兑马币大涨.
该养老基金将在第二季展开计画购买全球债券,以重新调整海外资产组合,与国内投资一致.
主要汇率交投平淡,澳元兑美元从1.0480涨至1.0525,欧元兑美元从开盘时的1.3226升至盘中高位1.3283.
欧元兑美元似将触发1.3300上方的停止单,但1.3330处料挂有更多卖盘.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。