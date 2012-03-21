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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 12:08 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:较开盘水准小幅下滑

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IFR悉尼3月21日电--美元兑日圆以外亚洲货币周三由开盘水准温和走软,因市场气氛相对平静,上日有关中国的两个题材曾引发一波动荡行情.

这两个题材分别是,必和必拓认为中国今年铁矿石需求增长将趋平[ID:nSB1442578],以及中国在不到两个月内第二次调高国内能源零售价令对该国经济成长的忧虑重燃.

美元兑坡元和美元兑韩元分别跌向1.26和1,125.

美元兑马币(林吉特)仍为焦点,上日因传出马来西亚员工养老基金将买入美元,来为海外投资提供资金支持,美元兑马币大涨.

该养老基金将在第二季展开计画购买全球债券,以重新调整海外资产组合,与国内投资一致.

主要汇率交投平淡,澳元兑美元从1.0480涨至1.0525,欧元兑美元从开盘时的1.3226升至盘中高位1.3283.

欧元兑美元似将触发1.3300上方的停止单,但1.3330处料挂有更多卖盘.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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