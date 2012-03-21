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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 12:14 BJT

〔中国货币市场〕回购利率微升,但料月底前流动性整体不会很紧(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三继续微升,因月末资金面供应较平日偏少.但交易员普遍认为,月底前,流动性整体仍会呈现相对宽松的局面.

"(资金)比昨天稍微紧张了一点,一般到了月末,回购利率都会习惯性地上行."西南地区一银行交易员说.

但他同时表示,虽然月末的利率基准会较此前有所抬高,但幅度预计不大.从历史经验来看,3月末一般都不会太紧,而是比较宽松的.

中国财政部将于本周四进行中央国库现金管理商业银行定期存款招标,计划存款量500亿元人民币,期限六个月.

另据上海证券报周三报导,中国万亿券商保证金现金管理试点扩大在即.包括中金公司在内的十余家券商已获上海证券交易所出具的无异议函,并向证监会报批.整个流程如果顺利,具体业务预计可以在一个月内推出.[ID:nSB1445368]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5549 2.5046 +5.03 4,002.00

七天CN7DRP=CFXS 3.0804 3.0122 +6.82 689.76

14天CN14DRP=CFXS 3.7631 3.7125 +5.06 205.61

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5553 2.5083 +4.70 1,061.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.1144 3.0541 +6.03 120.15

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.9550 1.2700 +168.50 262.27

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.0100 2.7000 +31.00 54.90

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1100 3.1150 -0.50 0.99

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5600 2.5100 +5.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0750 3.0200 +5.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7600 3.6900 +7.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5478 2.4992 +4.86

七天SHICNYSWD= 3.0758 2.9983 +7.75

三个月SHICNY3MD= 4.9643 4.9670 -0.27

===============================================================================(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良/林高丽

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