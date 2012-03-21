更正:〔东京汇市〕欧元/美元受空头回补扶助触及两周高位,日圆下跌

(更正:因译文有误,内文第四段应改为"市场有点缺欧元",非"市场有些看空欧元";倒数第六段应改为"意大利劳工改革谈判",非"意大利劳工市场改革传言")

* 欧元兑美元触及两周高位,因空头回补

* 日圆兑欧元跌至五个月低点

* 美元/日圆可能进一步上涨--交易商

路透新加坡3月21日电---欧元兑美元周三触及两周高位,因空头回补,近期欧元区债市的稳定迹象帮助支撑欧元.

日圆兑欧元跌至五个月新低,兑美元在11个月低点附近徘徊,在日本央行上月放松货币政策后处于守势.

欧元兑美元EUR=上涨0.3%,报1.3269,此前一度升至1.32835,为3月8日以来最高.

"市场有点缺欧元,这是推动力,"RBS驻新加坡亚洲G11现汇主管Jesper Bargmann称.

Bargmann称,近期欧元升势可能在约1.3280-1.3300区间停止,若突破1.3300则可能被略推高.

"不过我不会突然看多欧元.我认为这只是短期仓位调整引起的."他补充道.

欧元近来上涨,但曾在上周跌至近1.3004美元的一个月低位,当时美联储略微上修经济前景后,投资者降低联储近期推行进一步量化宽松的预期.

Brown Brothers Harriman外汇部主管Christopher Gothard表示,支撑欧元的一项因素,是美国-德国两年期公债收益率利差收窄.

自2月底以来,两年期德国公债收益率一直在下跌,美国-德国两年期公债收益率利差近期走阔.

"此前欧洲国家公债收益率微跌令欧元承压,但现在随着希腊危机消褪且欧元区公债市场稳定下来,这个影响已经褪去,"他说.

美国与德国两年期公债利差US2YT=RR DE2YT=RR现约为5个基点,低于上周一度触及的约17个基点.

Gothard表示,但欧元上行可能受限.

"如果美国数据仍然强劲,美国公债收益率可能会持续走高,而且这股欧元涨势可能会面临一些风险,因意大利劳工改革谈判和西班牙经济面消息持续不佳,"他还说.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS电子盘中一度触及五个月高位111.15日圆,最新报111.06日圆,较周二美国尾盘高0.3%.

美元兑日圆JPY=持稳于83.71,距离上周触及的11个月高位84.187不远.

市场人士称,交易商正伺机加大做空日圆.

"我们维持逢低买入美元/日圆,加元/日圆和墨西哥比索/日圆的看法.市场仍期望抛售日圆,令美元/日圆获得强劲买盘支撑.这跟美国公债收益率(殖利率)攀升有一定关系,"法国兴业银行策略师Sebastien Galy说.

苏格兰皇家银行的Bargmann指出,若美元/日圆有效升越84.00-84.20区间,则有望升向85.00,未来几个月甚至会进一步冲高.(完)

纽约 当日 今年来 2011年

0508GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3272 1.3224 +0.36 +2.53 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.65 83.71 -0.07 +8.72 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 111.05 110.66 +0.35 +11.53 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9086 0.9115 -0.32 -3.09 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5876 1.5858 +0.11 +2.20 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9894 0.9915 -0.21 -2.93 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0487 1.0478 +0.09 +2.56 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8183 0.8165 +0.22 +5.13 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 87.740 87.670 +0.08 +11.57 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 68.470 68.320 +0.22 +14.44 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 132.83 132.72 +0.08 +11.13 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2800 1.2825 -0.19 -2.48 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 杜明霞/王丽鑫洪曦/梁睿雪/肖群英; 审校 李爽/吴云凌/艾茂林/戴素萍

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