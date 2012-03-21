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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:15 BJT

更正:〔澳洲股市〕下跌,受矿业股、零售类股和银行股疲弱拖累

(更正:因译文有误,内文最后一段"全年营收可能最多下挫40%"应改为"全年获利可能最多下挫40%".)

路透墨尔本3月21日电---澳洲股市周三下跌0.5%,至一周低位,受矿业股疲弱拖累,此前必和必拓(BHP.AX)表示,中国今年铁矿石需求增长将趋平[ID:nSB1442578],而且零售类股受到获利预警的打压.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数下滑20.7点,收于4,254.3点.周二该股指下跌0.4%.

必和必拓跌1.7%.

百货商店David JonesDJS.AX重挫11%,此前该公司警告称,其全年获利可能最多下挫40%,超出分析师预计降幅的逾一倍.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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