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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 13:38 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元持稳,经济成长忧虑挥之不去

路透惠灵顿/悉尼3月21日电---澳元和新西兰元兑美元周三难以大涨,市场持续担心中国经济成长放缓及其对澳新经济会造成多大影响.

澳元兑美元AUD=D4报1.0488美元,纽约尾盘则报1.0475美元,在周二大跌逾1%之后走势依旧艰难.此前必和必拓(BHP.AX)称见到中国铁矿石需求成长放缓的迹象,不过仍有个位数的增幅.[ID:nSB1442578]随后澳元走低.

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