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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:16 BJT

联合国秘书长潘基文称叙利亚危机“极度危险”

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达3月21日电---联合国秘书长潘基文周三表示，叙利亚面临着一场复杂且极度危险的危机。这场危机会潜在地对所在地区和全世界造成巨大影响。

潘基文在雅加达发表的一场讲话中称：“我们不知道局势将如何发展，但我们的确知道，我们所有人都有责任提出方案，化解这场复杂且极度危险的危机。”（完）

--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌

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