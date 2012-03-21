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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 13:53 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升向125美元,因美国库存下滑和美元走软

路透新加坡3月21日电---布兰特原油在上日大幅下挫后,周三小幅升向每桶125美元,因为美国原油库存数据低于预期,以及美元走软,抵消了全球最大石油出口国--沙特(沙乌地)阿拉伯将增加供应对油价的利空影响.

美国石油协会(API)周二公布,上周美国国内原油库存意外减少140万桶[ID:nSB1444942].但沙特石油部长欧那密称,该国准备满足任何供应缺口[ID:nSB1444990],这料将限制油价升幅.

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