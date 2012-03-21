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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕收高,受台积电和宏达电涨势提振

路透台北3月21日电---台湾股市周三上涨,与区域内其它市场跌势相异,全球晶圆代工龙头台积电和智能手机制造商宏达电扶助大盘扬升0.12%.

加权股价指数.TWII升9.24点至7,981.94点.电子类指数.TELI涨0.4%,观光类指数.THOI上扬1.12%.

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