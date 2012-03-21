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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:11 BJT

《企业看点》--3月21日财务活动报导摘要

路透3月21日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据媒体报导,美国摩根大通(JPM.N)已同意收购中国百瑞信托公司19.9%的股权.[ID:nL3E8EL1CY](完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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