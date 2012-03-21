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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:12 BJT

〔标题新闻〕日本政府希望国内买家将伊朗原油进口量较上年削减10-20%--PAJ会长天坊昭彦

注:PAJ指日本石油连盟(Petroleum Association of Japan).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8DL015]

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