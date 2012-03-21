版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:57 BJT

更正:〔金属期市〕LME期铜反弹,但市场对中国需求或放缓的忧虑限制涨幅

(更正:译文有误,第六段应为"加上中国再度调涨成品油价格",非"可能再度调涨")

路透新加坡3月21日电---伦敦期铜周三反弹,不过有关中国商品需求放缓的担忧令涨幅受限.上一交易日期铜曾跌至逾一周低位,

0548GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3涨0.4%,报每吨8,464美元,扳回上日跌势,当时期铜曾跌至3月9日以来最低位每吨8,383美元.

铜价今年已涨逾11%,但自上月初创下逾8,750美元的年内高位以来,涨势一直未能加快.

上海期货交易所主力6月期铜合约SCFc3下跌0.4%,报每吨60,120元人民币(9,500美元).

BarrattBulletin执行长Jonathan Barratt表示,中国进一步的货币宽松可能迅速刺激价格,但目前几乎没有增加投资的诱因,这令铜价保持在一定的区间.

澳洲必和必拓有关中国铁矿石需求成长趋缓的评论,加上中国再度调涨成品油价格,引发外界担心中国的商品需求前景.

中国的铜需求自农历新年假期结束后以来未如预期,部分是因为其出口市场受到欧洲经济放缓的冲击.

上海的两位消息人士表示,位于上海自由贸易区的铜库存也在增加当中.这进一步加重了对需求的担忧.

0548GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8464.00 34.00 +0.40 11.37

上海期铜 60120 -230 -0.38 8.60

COMEX期铜 384.65 1.60 +0.42 11.95

LME期铝 2252.50 7.50 +0.33 11.51

上海期铝 16265 00 +0.00 2.65

LME期锌 2053.00 17.00 +0.83 11.27

上海期锌 15780 -105 -0.66 6.66

LME期镍 19000.00 -50.00 -0.26 1.55

LME期铅 2035.00 22.00 +1.09 0.00

上海期铅 15680.00 -180.00 -1.13 2.58

LME期锡 23500.00 80.00 +0.34 22.40

LME/上海套利价差^ 2535

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 洪曦/戴素萍;审校 侯向明/隋芬

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐