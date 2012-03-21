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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:18 BJT

修正:〔标题新闻〕日本SESC计划建议该国金融厅就内幕交易一事对中央三井信托银行罚款--媒体

(更正:将原译"内部交易"修改为"内幕交易")

注:SESC为日本证券交易监督委员会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8CN00E]

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