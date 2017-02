(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月20日电---根据美国最适合年轻人的15种工作列表,希望寻找待遇不错、工作时间自由且工作稳定的年轻人,应该考虑从事保健行业。

福布斯网站(Forbes.com)称,保健行业是美国经济中发展最快的行业,接近半数被认为最适合年轻人的工作都在这个行业。

牙医助理以中位数年薪33,470美元高居榜首;医师助理以28,860美元位列第三;理疗师助理和家庭保健助理紧随其后,中位数年薪分别为接近50,000美元和20,560美元。

排名前五的工作中,仅有自我修养课程教师不在保健行业,包括陶器和美术老师等。

“几乎所有上榜的工作都要求亲身接触。从事这些工作必须本人到场,因此不会被派往海外,也无法被机器替代。”《150 Best Jobs for Your Skills》作者Laurence Shatkin对福布斯网站说道。

Shatkin研究哪些工作16-24岁的人参与度最高、待遇不错并且可能适合初级水平的求职者。他根据年薪、职位数量和预期增长进行排名。很多工作并不需要大学学历。(完)