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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:23 BJT

〔韩国股市〕收低,中国经济放缓忧虑打压对中国需求敏感类股

路透首尔3月21日电---韩国股市周三下跌,因对中国经济增长放缓的担忧重燃,打击了美国经济数据引发的乐观情绪.

钢铁股等对中国需求敏感的类股领跌.其中,浦项钢铁(005490.KS)跌2.26%,现代制铁(004020.KS)跌3.37%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收跌0.73%,报2,027.23点.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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