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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:26 BJT

〔日本股市〕收低0.6%脱离八个半月高位,结束市场五连涨

路透东京3月21日电---日本股市日经指数周三下跌0.6%,结束五日涨势,因对中国经济成长放缓的忧虑,减弱了美国经济改善和日圆走软带来的乐观情绪.

日经指数.N225收报10,086.49点,周一曾触及八个半月高位.东证股价指数.TOPX跌1.1%,收报858.78点.市场周二因公众假期休市.

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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