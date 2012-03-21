《外汇动态》不要过度解读美元/日圆与美债收益率之间的相关性--花旗

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
0614GMT---自2月以来,美元/日圆的大幅上涨是在美国公债收益率飙升的背景下取得的,这将美元/日圆汇价与美债收益率两者间的相关性提升至多月以来的高位.不过花旗银行的日本外汇策略师高岛修警告,不要对两者之间的关系做过多的解读. 美元/日圆汇价与两年期美国公债收益率之间的两个月相关系数目前为0.92.自2月来,美元/日圆汇价上涨8日圆,两年期美国公债收益率上升月16个基点,不过高岛修指出,如果这种关系持续,两年期美债收益率上升1个百分点,就应提振美元上涨50日圆. "常识告诉我们这不可能.我们也无法找到自2月来美元/日圆的敏感度突然升至4倍的合理原因,"高岛修说,并指出去年通常是收益率每变动10个基点,美元/日圆变动约1.2美元. 高岛修表示,两者之间的高相关性是基本上是偶然的:日本央行放松政策且该国出现贸易逆差,恰巧此时美国经济形势乐观带动美债收益率上升. 美元兑日圆JPY=目前持平,报83.71,距离上周触及的11个月高位84.187不远.(完) --编译 王洋;审校 隋芬
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。