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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:46 BJT

《外汇动态》不要过度解读美元/日圆与美债收益率之间的相关性--花旗

0614GMT---自2月以来,美元/日圆的大幅上涨是在美国公债收益率飙升的背景下取得的,这将美元/日圆汇价与美债收益率两者间的相关性提升至多月以来的高位.不过花旗银行的日本外汇策略师高岛修警告,不要对两者之间的关系做过多的解读. 美元/日圆汇价与两年期美国公债收益率之间的两个月相关系数目前为0.92.自2月来,美元/日圆汇价上涨8日圆,两年期美国公债收益率上升月16个基点,不过高岛修指出,如果这种关系持续,两年期美债收益率上升1个百分点,就应提振美元上涨50日圆. "常识告诉我们这不可能.我们也无法找到自2月来美元/日圆的敏感度突然升至4倍的合理原因,"高岛修说,并指出去年通常是收益率每变动10个基点,美元/日圆变动约1.2美元. 高岛修表示,两者之间的高相关性是基本上是偶然的:日本央行放松政策且该国出现贸易逆差,恰巧此时美国经济形势乐观带动美债收益率上升. 美元兑日圆JPY=目前持平,报83.71,距离上周触及的11个月高位84.187不远.(完) --编译 王洋;审校 隋芬

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