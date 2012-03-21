版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 14:54 BJT

《外汇动态》美元/韩元未能突破1,130阻力位

0625GMT---美元/韩元KRW=KFTC未能突破1,130阻力位,尽管存在韩国进口商买需,而且部分投资者因韩股.KS11下跌而买入美元/韩元. 美元/韩元本地收涨0.4%,报1,129.5.其55日移动均线切入位现为1,130.8.日线一目均衡云区底部也接近此位.自1月底以来,美元/韩元一直在此均线下方交投. 交易员称,部分出口商认为1,130上方适合卖出. "美元/韩元最终可能上涨,但市场仍被视为做多美元,很难在此位增加多仓,"一外资银行驻首尔的交易员称.(完) --编译 许娜;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐