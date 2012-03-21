〔中国股市〕沪综指微收升,养老保险资金"入市"利好有限缩减大盘涨幅

路透北京3月21日电---中国股市沪综指周三微幅收升.全国社保基金理事会受托投资运营广东省部分养老金的消息一度刺激大盘冲高,但随后其声明称不应将其理解为入"股市",令大盘逐波回落,早盘涨幅大部缩减.

分析人士认为,在当前政策面不明朗的情况下,短线股市仍处调整过程中,沪综指料仍会在半年线(2,361点)到2,400点间继续振荡整固,以进一步消化卖压.

沪综指.SSEC收报2,378.195点,上涨1.356点或0.06%,今日沪市A股成交金额为948亿元人民币,上日为944.3亿元.

华泰证券分析师周林称,地方养老保险资金"入市"的利好并没有带动大涨,除本身实质利好程度有限之外,也说明市场可能还有其他顾虑.但目前政策面不明朗的情况下,究竟是在担心经济走向,还是上调成品油价可能加大通胀压力,还需要进一步观察.

全国社会保障基金理事会周二稍晚宣布,经国务院批准,该理事会受广东省政府委托,投资运营广东省城镇职工基本养老保险结存资金1,000亿元人民币.委托投资期限暂定两年,新增资金将更多配置到固定收益类产品中.[ID:nSB1445210]

随后该理事会澄清称,受托投资运营广东省部分养老保险资金应正确解读,不要把"委托投资运营"误读为"委托入市",或是"入股市".

有色金属板块今日走势突出,其中中国铝业(601600.SS)收报涨停至7.59元.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,598.6点,下跌0.18%,成交量为352,769手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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